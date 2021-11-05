Об открытии этого производства в Украине мало кому известно. Многие медиа предпочли «не заметить» эту новость.

В то же время данное дело имеет исключительно важное значение. Без правды о событиях последней декады февраля 2014 года мы будем обречены жить в условиях войны, в состоянии глубокого раскола общества, в ситуации, когда каждый следующий день будут приносить новости все хуже и хуже. Так длится уже много лет и будет продолжаться до тех пор, пока понятия «право» и «правда» не станут в Украине тождественными.

Все эти годы власти прилагали усилия, чтобы в сердце каждого украинца поселились два мифа о Президенте Януковиче.

Первое, что якобы он отдал приказ о расстреле майдановцев. На эту тему уже опубликовано множество расследований журналистов и профессиональных экспертов из США, Италии, Израиля и Канады. Указанные расследования, а также сами пострадавшие свидетели-майдановцы говорят в один голос: и протестующих и правоохранителей расстреливали из здания подконтрольной оппозиции гостиницы «Украина». На это намекал Парасюк, об этом прямо рассказывал Бубенчик.

Миф о «преступном приказе» давно опровергнут, поэтому остановимся на втором, согласно которому якобы из-за обращения Президента Януковича к Российской Федерации Украина потеряла Крым.

Убедиться в нежизнеспособности этого мифа украинцы могли во время просмотра многолетнего тв-шоу под названием «процесс в Оболонском суде». Я же как непосредственная участница событий февраля 2014 года хочу рассказать, что произошло на самом деле.

Реперной отметкой в ​​цепи событий стал день 22 февраля 2014 года. Как известно, накануне на Банковой было подписано Соглашение об урегулировании политического кризиса в Украине, под которым поставили подписи президент Виктор Янукович и представители оппозиции в лице Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Олега Тягныбока. Гарантами выполнения достигнутых договоренностей выступили представители Европейского Союза (Федеральный министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, Министр иностранных дел РП Радослав Сикорский и руководитель Департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Французской Республики Эрик Фурнье).

Помню, тогда немного спало колоссальное напряжение, которое не покидало нас на протяжении многих дней. Появилась надежда, что худшего удалось избежать. Ради прекращения агрессивных действий радикалов во имя гражданского покоя Виктор Янукович согласился на все требования оппозиции, включая проведение досрочных президентских выборов.

Еще не высохли чернила на подписанном документе, а боевки радикалов уже начали занимать здания центральных органов власти: Верховную Раду, Кабинет Министров. В шесть утра 22 февраля они захватили официальную резиденцию Президента в Новых Петровцах.

В тот же день примерно в 14.00 Александр Турчинов отдал приказ принудительной посадки (фактически уничтожения) вертолета действующего Президента страны во время его перелета из Харькова в Донецк. Около 16.00 также с ведома Александра Турчинова вылет самолета Президента был заблокирован пограничной службой, а уже в 17.00 Верховная Рада приняла Постановление № 757-VII о самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных обязанностей и назначении внеочередных выборов президента Украины. С каким обоснованием? «Мы не знаем, где находится Президент» звучало в зале Парламента.

Фактически в тот день оппозиция силовым образом установила полный контроль над органами государственной власти в Украине.

Понимая это, Президент срочно подготовил и разослал письма в адрес гарантов выполнения условий Соглашения между законной властью. В письмах указывалось на полное несоответствие заявлений оппозиции и реальностью: он никуда не исчезал и продолжает выполнять свои обязанности.

«Я официально заявляю, что представители оппозиции в нарушение предоставленных Вами гарантий, совершили вооруженный государственный переворот и захватили власть в стране. Сложившаяся ситуация приведет к хаосу и анархии, расколу общества в Украине и создаст угрозу жизни, безопасности и правам людей. В связи с этим я обращаюсь к Вам с требованием выполнить свои обязательства как гаранта Соглашения и принудить оппозицию к неукоснительному соблюдению условий Соглашения. Я считаю, что Вы как гарант Соглашения должны использовать свое влияние и возможности для восстановления конституционного порядка вплоть до рассмотрения вопроса о возможности использования военной или полицейской миссии с целью обеспечения законности, мира, правопорядка и защиты граждан Украины от произвола, насилия, открытого террора и преследование по политическим признакам», - говорилось в письме Януковича.

Эти письма датированы 22 февраля 2014 года и их, безусловно, можно без особого труда найти в архивах министерств иностранных дел Германии, Франции и Польши.

Ситуацией, когда Президент Янукович оказался отрезанным от каналов коммуникации с внешним миром, сразу воспользовался Александр Турчинов – на тот момент уже исполняющий обязанности Президента Украины. 24 февраля через Постоянного представителя Украины при ООН он передал письмо в адрес Председателя Совета Безопасности ООН.

В своем письме Турчинов писал, что 22 февраля 2014 года Виктор Янукович «…уехал из Киева в неизвестном направлении и фактически самоустранился от на выполнения конституционных полномочий…».

В своем письме он также отметил, что Президент Янукович должен был подписать закон о возвращении к Конституции 2004 года до 10 утра 23 февраля 2014. При этом он однако «забыл» упомянуть, что в 17 часов 22 февраля 2014 оппозиция уже фактически захватила всю власть в стране. Торопились.

Я уже отмечала в своих показаниях и могу подтвердить в очередной раз: и Александр Турчинов, и другие представители оппозиции точно знали, где находится Президент: сначала в Харькове, потом в Донецке, а после этого – в Крыму. Более того, в ночь с 22 на 23 февраля Валентин Наливайченко и Арсен Аваков с группой вооруженных лиц лично вылетели в Крым, чтобы захватить Президента, о чем потом рассказывали в своих интервью.

«Гаранты» свои обязательства не выполнили, и что было дальше мы хорошо помним. Так же, как знаем и текст письма В.Януковича Президенту РФ В.Путину. В этом послании, датированном 1 марта 2014 г., он обращается с просьбой провести двусторонние консультации, на которых обсудить ситуацию в Украине и возможность использования отдельных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированных в Украине, для (!) «временного выполнения отдельных миротворческих функций, в том числе полицейского». Та же просьба, которую недавно высказывал в своих письмах к Штайнмайеру, Сикорскому и Фурнье, но ответа от них не дождался.

Как выяснилось позже, 27 февраля 2014 года, МИД Украины направил МИД РФ ноту, в которой предложил… «безотлагательно провести двусторонние консультации с учетом развития событий в Автономной Республике Крым».

МИД новой власти Украины обращался к РФ фактически словами Президента Януковича.

На следующий день, то есть 28 февраля, из МИД РФ поступил ответ, в котором говорилось, что «Российская Федерация рассматривает события в Автономной Республике Крым как следствие внутриполитических процессов в Украине и в этом контексте не видит необходимости в проведении предложенных Украинской стороной неотложных двусторонних консультаций».

1 марта 2014 года обращение Президента Януковича было направлено в МИД РФ. Аналогичные обращения ранее поступили в Германию, Францию ​​и Польшу. Но такое же обращение в МИД РФ направили и новые руководители украинского внешнеполитического ведомства. А что случилось дальше?

Официальные органы России практически полностью проигнорировали письмо Президента: «рассмотрение инициативы законного Президента Украины аналогичного характера о проведении двусторонних консультаций не состоялось по причине прогрессировавшей дезорганизации украинского государственного аппарата. В связи с этим ответ на обращение Президента Украины от 1 марта 2014 года не направлялся», - отметили в МИД РФ.

К сожалению, не было никакой реакции и от государств-членов Совета Безопасности ООН на информационное заявление Президента, которое зачитал представитель РФ в ООН г-н Чуркин.

В этой связи возникает вопрос: а за что вообще судят Виктора Януковича? В чем его вина? И почему власть так боится дать ему слово? Почему такое важное для нашей страны дело слушается при его полной изоляции?

Следователи прокуратуры не допрашивали его при расследовании дела, судья Оболонского суда не предоставил ему возможность представить свои показания и даже выступить с последним словом. Все дальнейшие суды – так же. Более того, собственно приговор суда не подан и поныне. Это спустя два года после его объявления.

Действующая власть делает все возможное, чтобы в материалах этого дела не упоминалось ни одно слово Януковича.

Но вернемся к началу статьи. Почему в последнее время вопросы преследования Президента Януковича приобретают все больший резонанс за пределами Украины?

Интерпол признает это преследование политическим и снимает с розыска. Суд Европейского Союза отменяет европейские санкции, подвергая сомнению соблюдение в Украине права на «справедливое и публичное рассмотрение обвинений независимым и беспристрастным судом в соответствии с законом».

Правозащитники Международного общества прав человека, имеющие статус участника Совета Европы, в своем отчете зафиксировали 68 эпизодов нарушения международных норм, Конвенции о защите прав человека, давление на суд, отступление от международных обязательств Украины, злоупотребление «институтом государственных защитников» и многое другое.

И вот – Европейский суд по правам человека. В Страсбурге назвали дело Президента «важным» для правозащитной практики и предоставили ему максимальное ускорение.

Похоже, там действительно осознали безосновательность многолетних обвинений Президента Виктора Януковича. Я уверена: мы убедимся в этом уже в ближайшее время.